9 legionella-slachtoffers gaan al in zee met advocaat Scheerlinck Jeffrey Dujardin

19 juni 2019

16u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Evergem Na Na de oproep om als “één blok” klacht in te dienen tegen onbekenden door advocaat Frank Scheerlinck en enkele legionellaslachtoffers, lijkt bijna een derde van de 32 slachtoffers dat blok te vormen.

“Momenteel heb ik negen slachtoffers die klacht willen indienen”, zegt advocaat Frank Scheerlink. “We zijn bezig met het milieu-aspect te bekijken. Dat moet in kaart worden gebracht, de aansprakelijkheid in verband met milieuwetgeving.” De klacht zal in de loop van volgende week ingediend worden. “Ik wil alle klachten in één keer indienen. Elk slachtoffer heeft een ander verhaal en een andere periode waarin hij of zij ziek werd. Dat zijn allemaal factoren waar we rekening moeten mee houden.”

De meeste patiënten die met klachten zijn opgenomen na de uitbraak van legionella in het Gentse havengebied, zijn terug thuis. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid. Vorige week donderdag lagen er nog drie patiënten in het ziekenhuis, onder wie één op intensieve zorgen. Er liggen momenteel nog twee personen in het ziekenhuis, maar niet langer op intensieve zorgen.