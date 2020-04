83 pv’s sinds start coronamaatregelen: “Toon aan waarom jouw verplaatsing essentieel is” Cedric Matthys

07 april 2020

17u18 4 Evergem De politiezone Assenede-Evergem heeft sinds de invoering van de coronamaatregelen 83 pv’s uitgeschreven. Aan wie zich verplaatst, raadt de zone aan om steeds documenten bij te hebben. “Als je op weg bent naar een examen druk dan bijvoorbeeld de mail af met de uitnodiging.”

67 pv’s in Evergem en 16 in Assenede. Dat is de voorlopige balans in de politiezone Assenede-Evergem. Sinds 18 maart schreven de agenten er in totaal 83 coronapv’s uit. Het totaal aantal overtreders ligt iets hoger. “Vooral bij minderjarigen voegen we verschillende overtreders samen in één pv", legt woordvoerster Davine De Ronne uit. “Voor de 48 pv’s rond samenscholingen komen we zo bijvoorbeeld aan 53 overtreders.”

Grenscontroles

Naast de pv’s voor samenscholingen stelde de politiezone ook 35 pv’s op voor niet essentiële-verplaatsingen. De agenten schreven onder meer boetes uit aan de grens met Nederland. Daar werkt de politiezone samen met de federale politie. “Wie zich verplaatst, al dan niet over de grens, raad ik aan om steeds wat documenten mee te nemen”, zegt De Ronne. “Er bestaat geen orgaan dat attesten uitschrijft, maar neem mee wat je hebt. Als je op weg bent naar een examen druk dan bijvoorbeeld de mail af met de uitnodiging. Onze agenten luisteren steeds naar jouw verhaal, maar het is toch handiger als je het kan staven.”