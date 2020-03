8.000 bezoekers minder in gemeentehuis Evergem: steeds meer dienstverlening digitaal Joeri Seymortier

10u20 0 Evergem Evergem zet volop in op digitale dienstverlening en dat zie je ook aan het bezoekersaantal in het gemeentehuis. Vorig jaar waren dat er 8.300 minder.

Door meer en betere online dienstverlening besparen klanten zich een rit naar een van onze administratieve centra. “In Administratief Centrum Evergem ontvingen we vorig jaar bijna 23.500 inwoners”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Dat zijn er 8.300 minder dan het voorgaande jaar. Dat komt voornamelijk door een uitbreiding van het digitaal aanbod, en door de lancering van ‘EGovFlow’. Via dit online platform kunnen Evergemnaren op een veilige manier rechtsgeldige attesten en akten aanvragen. Ze ontvangen ze daarna in hun mailbox. Meer dan 2.500 klanten gebruikten dit in 2019.”

Werken op afspraak

Sinds februari werkt het gemeentebestuur van Evergem enkel op afspraak. “De start verliep heel vlot. Driekwart van de klanten had een afspraak, de andere bezoekers boekten nog een afspraak aan het onthaal”, zegt de burgemeester.

Een afspraak maken voor een bezoek aan het gemeentehuis, kan via www.evergem.be, via 09/216.05.00 of in een van de administratieve centra.