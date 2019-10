75-jarigen Wippelgem feestelijk ontvangen Joeri Seymortier

09 oktober 2019

12u25 0 Evergem De 75-jarigen van Wippelgem bij Evergem zijn feestelijk ontvangen op het Kasteel, ter gelegenheid van hun reünie.

“Het was een aangename, gemoedelijke ontvangst , gevolgd door een lekker feestmaal in De Cluyssenaer”, zegt oud-schepen Arsène Acke, die zelf ook bij de jarigen was, en samen met Rosette Coppejans voor de organisatie zorgde. “Het was de derde keer dat we zijn samengekomen. Heel wat herinneringen uit onze jeugd werden bovengehaald. Binnen vijf jaar hopen we er allemaal weer bij te zijn”, zegt Arsène nog.