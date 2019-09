75-jarigen Belzele vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

11u42 0 Evergem De 75-jarigen van Belzele bij Evergem hebben een leeftijdsfeest gehouden.

Het gemeentebestuur van Evergem kwam de jarigen feliciteren. Het was ondertussen al de vijfde keer dat deze groep samen kwam om anekdotes van vroeger en nu uit te wisselen. “We zijn allen kinderen die geboren zijn in het ‘bevrijdende’ jaar 1944. Leuk dat we elkaar minstens om de vijf jaar eens terug zien. Nieuwe afspraak in 2024: bij leven en welzijn”, klonk het nog.