730 medewerkers Zorgbedrijf Meetjesland houden stiltemoment, en laten tranen rollen op ‘We zullen doorgaan’ Joeri Seymortier

25 juni 2020

12u02 11 Evergem Alle 730 medewerkers van het Zorgbedrijf Meetjesland hebben een moment van stilte gehouden, in het kader van de coronacrisis.

Het Zorgbedrijf Meetjesland runt de vijf rusthuizen van de OCMW’s van Evergem, Maldegem en Nevele bij Deinze. Er was in elk van de rusthuizen een minuut stilte, er rolden tranen op de muziek van ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy, en dan brak een deugddoend applaus los. De medewerkers kregen allemaal een kaars mee naar huis. “We hebben dit gedaan voor de slachtoffers van Covid-19, maar ook voor de emoties waar onze medewerkers in deze crisistijd moeten mee omgaan”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “We zijn trots op de onvermoeibare inzet van al onze zorgmedewerkers. Alle thuiszorgdiensten en woonzorginstellingen van het Zorgbedrijf Meetjesland bleven draaien. Door buitenstaanders worden onze zorgverleners aanzien als superhelden. Intern steunen ze elkaar als familie. Maar dat neemt niet weg dat zij ook heel wat moeilijke en emotionele momenten hebben moeten doorstaan. Zowel op het werk als thuis”, zegt Patrick Huyghe nog.