70-jarigen Doornzele vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

01 november 2019

10u14 0 Evergem De 70-jarigen van Doornzele bij Evergem hebben samen hun verjaardag gevierd, tijdens een geslaagde reünie.

De feestvierders studeerden in het jaar 1967 af aan de Sint-Lutgardis school in Doornzele en volgden er ‘snit en naad’. “Net voor de studentenrevolutie van mei 68 werden zij nog opgeleid met grote discipline”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Ze mochten hun eigen schoolkostuum maken, dat bestond uit een bruine plooirok, witte blouse en groene blazer. Heel wat anekdotes werden verteld en er werd afgesloten met een gezellig etentje in ’t Elsloschuurken.”