7 nieuwe coronabesmettingen in Evergem: “Allemaal mensen jonger dan 50 jaar” Joeri Seymortier

21 september 2020

12u04 0 Evergem De voorbije week werden in Evergem zeven nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Opvallend: allemaal bij mensen jonger dan vijftig jaar.

De zeven nieuwe besmettingen situeerden zich in drie verschillende dorpen: drie besmettingen in Evergem, drie in Sleidinge en eentje in Langerbrugge. “Het valt op dat het allemaal jonge mensen zijn”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De jongste persoon is 13 jaar en de oudste 48 jaar. Opvallend is ook dat die jonge mensen vaak geen of slechts matige symptomen vertonen. Reden tot paniek? Zeker niet. Volgens onze gegevens zijn er de voorbije weken geen ziekenhuisopnames van Evergemnaren door corona. Dit blijven relatief goede cijfers in vergelijking met onze buurgemeenten, en zeker als randgemeente van de stad Gent. Daar waren de voorbije maand al meer dan 500 besmettingen. Nu woensdag komt een nieuwe federale veiligheidsraad samen. Als burgemeester hoop ik op duidelijke richtlijnen van hogerhand, om het komende najaar de volksgezondheid, het samen leven en de economie zo veel als mogelijk met elkaar te verzoenen.”