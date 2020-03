7.000 mondmaskers voor Evergem: dokters, thuisverplegers, tandartsen, maar ook gemeentepersoneel, scholen en politie Joeri Seymortier

25 maart 2020

10u03 13 Evergem De gemeente Evergem heeft 7.000 mondmaskers gekocht om uit te delen aan de doelgroepen die het in deze coronatijden het meest nodig hebben.

Particulieren kunnen in de apotheek geen mondmaskers kopen. Dat is momenteel bij wet zo geregeld, omdat de mondmaskers beschikbaar moeten blijven voor zij die het meest nodig hebben. De gemeente Evergem speelde begin maart al heel kort op de bal, en kon voor de hele heisa al een bestelling plaatsen. “We hadden in eerste instantie duizend mondmaskers voor onze huisartsen in Evergem”, zegt schepen en kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) uit Evergem. “Daar komen vandaag ook nog eens duizend mondmaskers bij voor de thuisverplegers en tandartsen in onze gemeente. Die mensen worden elke dag van dichtbij met patiënten geconfronteerd, dus vinden wij dat noodzakelijk. Daarnaast hebben we ook nog 5.000 chirurgische mondmaskers besteld. Die zullen gebruikt worden door gemeentepersoneel dat met mensen in contact komt, de politie en de scholen.”

