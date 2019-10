65 kaarsjes voor huwelijk van Simon en Madeleine Joeri Seymortier

25 oktober 2019

08u58 0 Evergem Simon Lenoir (86) en Madeleine Meeschaert (87) uit Ertvelde zijn 65 jaar getrouwd en hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd.

Madeleine groeide op in Klemskerke en Simon tien kilometer verder in Nieuwmunster. Ze leerden elkaar kennen, trouwden en zorgden voor een groot gezin: zes kinderen, twintig kleinkinderen, en ondertussen ook al zes achterkleinkinderen. Madeleine hield lang café De Zeeduif in De Haan open en Simon werkte als schilder. Ze kwamen in Ertvelde wonen toen Simon bij Sidmar aan de slag ging. Simon hield altijd van de duivensport en vandaag genieten ze volop van elkaars aanwezigheid.