65 jaar huwelijksgeluk voor Achiel en Mariette Joeri Seymortier

28 januari 2020

11u07 0 Evergem Achiel Van De Gejuchte (87) en Mariette Lips (87) vieren hun 65-jarig huwelijk en zijn daarmee een briljanten koppel.

Het koppel verblijft nu iets meer dan een jaar in Hof ter Linden in Evergem, en hebben het er naar hun zin. Ze zorgen mee voor een goede sfeer en hebben goed contact met hun buren. Achiel en Mariette leerden elkaar beter kennen op ‘t Zomerlief in Mariakerke. Achiel was steeds actief in de bouwsector. Mariette werkte hard in een begonia-bloemisterij. Het koppel heeft zelf geen kinderen, maar is zeer trots op hun petekind en zijn gezin, die graag mee op de foto gingen.