65 jaar getrouwd: briljanten feest voor Louis (89) en Mariette (85) Joeri Seymortier

23 juni 2019

13u30 3 Evergem Louis Geerinckx (89) en Mariette Caboor uit de Kramershoek in Wippelgem bij Evergem zijn 65 jaar getrouwd, en vieren hun briljanten jubileum.

Louis en Mariette begonnen allebei vroeg te werken en leerden elkaar kennen tijdens het werk in Orléans. Louis was altijd een krak in de schutterswereld en won heel wat bekers en medailles. Zijn vrouw is nog steeds actief is bij Okra en was ook lid van het zangkoor. Vandaag staat ze nog steeds in voor de huishoudelijke taken, en maakt ze nog elke dag lekker eten. De vier kinderen, zeven kleinkinderen en ook al zeven achterkleinkinderen komen er dan ook graag op bezoek.