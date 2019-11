600 grootouders palmen basisschool De Regenboog in Joeri Seymortier

11u28 0 Evergem Basisschool De Regenboog in Ertvelde heeft drie dagen lang de deuren opengezet voor de grootouders van de leerlingen, en heeft er 600 over de vloer gekregen.

De school nodigt alle grootouders uit, van de allerkleinste kleuters tot de leerlingen van het zesde leerjaar. “Het is duidelijk dat grootouders een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “Maar ook grootouders hebben vaak het verlangen betrokken te worden bij het dagelijkse leven van hun kleinkind, en vinden het leuk om hun opgroeiend kleinkind te kunnen volgen. De grootouders kregen een ontbijt, konden dansjes en versjes van de kinderen horen, en mochten de klassen bezoeken. Afsluiten deden we met een receptie, met lekkere hapjes en drankjes. Het werd echt een grootouderfeest.”