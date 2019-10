60 kaarsjes voor liefde van Walter en Agnes Joeri Seymortier

18u02 4 Evergem Walter Hellinck (85) en Agnes Reyniers (81) uit het Akkerken in Sleidinge zijn zestig jaar getrouwd.

Walter en Agnes kregen drie kinderen en hebben ondertussen vier kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen via de oudere broer van Agnes, die een goede vriend van Walter was. Na het verlaten van de ouderlijke woning op het Zwaantje, gingen ze op het Akkerken in Sleidinge gaan wonen. Walter werkte in de petroleumsector bij Texaco in Gent. Agnes werkte in de lokale kruidenierswinkel van haar ouders. Nu ze met pensioen zijn genieten ze van vrienden en familie, en kijken ze graag televisie.