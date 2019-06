3.000 ‘specials’ rocken erop los: “Dit is de mooiste dag van mijn leven” Gevreesde hittegolf op Rock voor Specials blijft uit Joeri Seymortier

26 juni 2019

17u13 0 Evergem 3.000 mensen met een beperking hebben woensdag op de Dries in Doornzele bij Evergem genoten van de eerste festivaldag van ‘Rock voor Specials’. De voorspelde 33 graden bleven gelukkig maar 23 graden, en dus kon iedereen ongestoord uit de bol gaan. “Hoedje af voor zo’n professionele organisatie”, klonk het overal.

Geen festival in Vlaanderen met een leukere sfeer dan Rock voor Specials in Evergem. De bezoekers zijn allemaal mensen met een beperking, met hun begeleiders. Van weken op voorhand dromen ze van die ene festivaldag, en oefenen ze dansjes en liedjesteksten. Dit jaar was er wat extra stress, omdat eerst meer dan 33 graden voorspeld werd. Uiteindelijk bleef het zowat tien graden koeler, en kon iedereen toch ongestoord van de optredens genieten. Aan de ingang werden gratis zonnehoedjes uitgedeeld, en er stonden ook kraantjes met drinkbaar water, zodat waterflessen gevuld konden worden. Maar hittemaatregelen bleken niet meteen nodig.

Op de eerste dag gingen de festivalgangers uit de bol op de muziek van Mathias Vergels (Lowie uit ‘Thuis’), Je Broer, De Mens, Tourist LeMc en Triggerfinger. Een van de gelukkigste meisjes op de eerste rij was Wendy Vervynckt uit Bellem bij Aalter. Dankzij haar broer Dimitry beleefde zij toch de mooiste dag van haar leven. “Mijn zus zit in De Triangel in Lovendegem, maar die instelling komt enkel op donderdag naar het festival”, vertelt Dimitry. “Mijn zus is grote fan van Je Broer, en blijkt dat die op woensdag kwam in plaats van donderdag. Ze heeft dikke tranen geweend, omdat ze haar idool niet kon zien. Ik heb dan maar een paar snipperdagen genomen op het werk, heb een tentje gekocht, en ben zelf met mijn zus naar Rock voor Specials gekomen. Haar zo gelukkig zien, maakt mijn hele zomer goed”, zegt de trotse broer.

Rock voor Specials is woensdag en donderdag al aan de 23ste editie toe. Voor de bezoekers is het veel meer dan enkel een muziekfestival. Naast het podium is er ook van alles te beleven. Je kon er karaoke zingen, je nagels laten verzorgen, of zelfs verwend worden met een voetbadje. Voor de mensen met een beperking absoluut een hoogdag. “Hier kijken onze mensen weken naar uit”, zeggen enkele begeleiders. “De organisatie is hier tot in de puntjes af. Letterlijk alles is aangepast aan rolstoelgebruikers en mensen met een beperking. De medewerkers hebben hier ook veel meer begrip. Als iemand van onze instelling een hamburger bestelt, dan duurt dat misschien een beetje langer. Op een gewoon festival staan ze dan al kwaad te kijken. Hier helemaal niet. Hoedje af.”

Op donderdag 27 juni komen nog eens 3.000 muziekliefhebbers naar Evergem. Dan is het de beurt aan onder andere Emma Bale, Gers Pardoel, The Van Jets en Goose.