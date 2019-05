27ste patiënt legionella: “Tot 29 mei kunnen mensen nog ziek worden door diezelfde eerste bron” Burgemeester Evergem boos om kritiek over ‘doofpotoperatie’ Joeri Seymortier

24 mei 2019

10u01 12 Evergem Er is een 27ste patiënt opgenomen met legionellabesmetting. Het is een man uit Evergem. Nog tot 29 mei kunnen er extra patiënten bij komen, die nog allemaal door dezelfde bron besmet geraakt zijn. De koelinstallaties van de bedrijven werden op 9 en 10 mei ontsmet, en patiënten kunnen tot 19 dagen na de besmetting ziek worden. Ondertussen verzet burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem zich fel tegen de kritiek dat er een doofpotoperatie aan de gang zou zijn.

Donderdagavond is opnieuw een nieuwe patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionella. Hij kreeg zijn eerste ziekteklachten op 19 mei. De nieuwe patiënt is een inwoner van Evergem en heeft dus een duidelijke band met de Gentse kanaalzone. Zijn gezondheidstoestand is stabiel. De nieuwe patiënt ligt niet op intensieve zorgen. Hij is de 27ste patiënt in deze uitbraak.

“Er komen deze week inderdaad nieuwe patiënten bij, maar dat wil niet zeggen dat de situatie niet onder controle is”, legt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem uit. “Er zijn tijdens het onderzoek 17 koelinstallaties in de Gentse kanaalzone in het vizier gekomen. Op 9 en 10 mei zijn daar staalnames gebeurd, en werd elk van die koelinstallaties grondig gedesinfecteerd. Je kan van legionella ziek worden tot 19 dagen na de besmetting. Dat wil dus zeggen dat we nog tot 29 mei extra patiënten kunnen verwachten, zonder dat er sprake is van een nieuwe en nog niet ontdekte bron. Zeggen dat de situatie door de nieuwe patiënten nog altijd niet onder controle is, klopt dus niet.”

Minuut stilte

Het dossier van de legionella werd donderdagavond ook uitvoerig besproken op de gemeenteraad van Evergem. Die vergadering startte met een minuut stilte voor de twee dodelijke slachtoffers. Er was kritiek te horen omdat de namen van de twee bedrijven die nu onderzocht worden als mogelijke bron van de besmetting, angstvallig geheim gehouden worden. Op sociale media wordt zelfs over een doofpotoperatie gesproken. “Er zijn in twee bedrijven inderdaad sterk verhoogde concentraties van legionella gevonden”, zegt burgemeester De Maertelaere. “Nu is er verder onderzoek aan de gang, en die resultaten verwachten we in de week van 3 tot 7 juni. Dat de namen van de twee bedrijven niet bekend gemaakt worden is een bewuste keuze. Vandaag is het oorzakelijk verband absoluut nog niet aangetoond. Natuurlijk is dit geen doofpotoperatie. Wij hebben ons als gemeente burgerlijke partij gesteld, net omdat ook wij duidelijkheid willen. Maar namen noemen doen we pas wanneer onderzoek met sluitende bewijzen komt. Mochten we hier fouten in maken, kunnen we als gemeente met hoge schadevergoedingen geconfronteerd worden. De roep op sociale media is groot om de bedrijven aan de schandpaal te nagelen. Maar als gemeentebestuur moeten we wijs handelen. De volle waarheid zal naar boven komen, eens alle bewijzen daar zijn. Dat is een belofte”, zegt de burgemeester nog.