2020 wordt feestjaar: Sleidinge viert 800ste verjaardag met strip, historische stoet, en middeleeuwse kampen Nu zondag startschot feestjaar met volksreceptie op plein Joeri Seymortier

02 januari 2020

12u41 0 Evergem Het dorp Sleidinge bij Evergem bestaat 800 jaar en dat zal heel 2020 stevig gevierd worden. Jaarlijkse activiteiten krijgen extra luister en er worden ook eenmalige events op poten gezet. Er komt een historische stoet, een middeleeuws kampement, en er wordt als aandenken gewerkt aan een stripverhaal over Sleidinge. Zondag wordt het startschot van het feestjaar gegeven.

Op de invalswegen naar Sleidinge zie je nu al grote affiches die het feestjaar aankondigen. De inwoners van Sleidinge kregen ook al een kalender voor 2020 in de brievenbus, en zondag komen ze allemaal samen om het feestjaar op gang te duwen. “2020 wordt voor Sleidinge niet zomaar een jaar”, zegt Martine Willems van het Comité 800 jaar Sleidinge. “In 1220 werd Sleidinge voor de eerste keer genoemd in het archief van het Sint-Veerlekapittel als Scleidingha. Dat betekent dat onze dorpsgemeenschap in het jaar 2020 precies 800 jaar bestaat. Daarom hebben we het initiatief genomen om er een feestjaar van te maken. We geven extra glans aan bestaande initiatieven, en we organiseren een aantal éénmalige activiteiten om onze dorpsgeschiedenis te herbeleven. Deze activiteiten organiseren we samen met heel wat vrijwilligers en deelnemende verenigingen. Zo maken we van 2020 ook een jaar van samenwerking. Als aandenken van dit feestjaar wordt een stripverhaal ontworpen door tekenaar Jannes Vandercammen, en de schrijvers Raf Goossens en Bart Van Damme.”

Het feestjaar start op zondag 5 januari met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Om 12 uur luiden de klokken en dan wordt het feestprogramma voorgesteld bij een hapje en een drankje. Het volgende feest wordt gehouden rond de apriljaarmarkt. Op zaterdag 25 en zondag 26 april wordt in Cultuurcentrum Stroming ‘Slenne 800, d’operette’ gehouden. Dat wordt een historische terugblik op 800 jaar Sleidinge, met woord, muziek, dans en zang. Op zaterdag 25 april wordt de avondmarkt ook extra feestelijk met een cocktailbar en de voorstelling van reus Kobe Cies.

Folklorestoet

Op zondag 7 juni is het Eeksken Kermis, en die dag zal er een historische folklorestoet door het dorp trekken. Er zullen heel wat gezelschappen uit Evergem meelopen, en er worden ook internationale gezelschappen verwacht. Nog een zomerfeest wordt de Julikermis van 10, 11 en 12 juli. Op zaterdag 11 juli is er een eetfestijn en een show met Sleins talent. Zondag 12 juli wordt een taptoe georganiseerd door fanfare Iever & Eendracht Sleidinge, en wordt het EK-voetbal uitgezonden op groot scherm. Nadien wordt voor een muzikale afsluiter gezorgd.

Middeleeuws bier

In het najaar is het uitkijken naar het weekend van Open Monumentendag, op 12 en 13 september. Met een Middeleeuws kampement wordt Sleidinge terug naar de middeleeuwen geflitst. Compleet met middeleeuwse hapjes en bier uit kannen. Tijdens de oktoberkermis van 3 en 4 oktober zullen de harmonie en de jeugd centraal staan in de festiviteiten. Afsluiten gebeurt op zaterdag 2 januari 2021 met een avondreceptie op het dorpsplein.

Info: www.slenne.be.