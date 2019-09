103 jaar? Albert De Jaeger komt zelf naar zijn feestje van gemeente Evergem Joeri Seymortier

06 september 2019

09u13 0 Evergem Albert De Jaeger is 103 jaar geworden. Kranig als hij is, kwam hij zelf naar het feestje dat de gemeente Evergem voor hem organiseerde.

Om een eeuweling te vieren, gaan politici meestal naar de jarige toe. Maar Albert De Jaeger koos er voor om op zijn 103de verjaardag zelf nog met zijn familie naar het Kasteel van Wippelgem te komen. “Albert werd geboren in een gezin van negen kinderen, en moest al snel mee de kost verdienen”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Hij maakte de Tweede Wereldoorlog heel bewust mee, en werd ook een tijd gemobiliseerd. Albert werkte bij Bergougnan, en woont er nu ook nog vlak in de buurt bij dochter Norma. Albert was voorzitter van ACW, medestichter van KWB, en van voetbalclub Eendracht Belzele. Hij was ook scheidsrechter, en voorzitter van de Belgische Duivenbond. Vandaag gaat hij nog geregeld een kaartje leggen, en is hij vastbesloten er nog enkele jaren bij te doen.”