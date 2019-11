100 kaarsjes voor jarige Georgette Daenens Joeri Seymortier

02 november 2019

10u53 0 Evergem Feest in woonzorgcentrum Brembloem in de Patrijzenstraat in Evergem. Georgette Daenens heeft er haar honderdste verjaardag gevierd.

Georgette Daenens was getrouwd met Albert De Nockere, maar is al jaren weduwe. Samen hadden ze een beenhouwerij in de Meulestede in Gent. Samen kregen ze vier kinderen. De oudste zoon Daniël is overleden, en dat was een groot verdriet voor Georgette. Haar grote geluk zijn de zes kleinkinderen en ondertussen ook al negen achterkleinkinderen. Een bezoekje aan Home Brembloem maakt Georgette dan ook het gelukkigst. “Nooit gedacht dat ik 100 jaar zou worden. Maar ik ga hier echt van genieten”, klonk het op het feest.