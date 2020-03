1 mei wordt te nipt: Evergem annuleert Ekiden 2020 Joeri Seymortier

31 maart 2020

10u16 0 Evergem Het gemeentebestuur van Evergem annuleert de Evergem Ekiden, die normaal op 1 mei 2020 zou gelopen worden.

De Ekiden is een jaarlijkse sportieve afspraak op 1 mei, maar dit jaar gaat die niet door. “We weten op dit moment nog niet hoe lang deze coronacrisis nog zal duren, daarom lijkt het ons niet verantwoord om door te gaan met dit grote sportevenement op 1 mei”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Op dit moment primeert de gezondheid van de Evergemnaren. Het zou niet verstandig zijn om op 1 mei 2020 meer dan duizend mensen samen te brengen. Zowel het gemeentebestuur, als de medewerkers vinden het bijzonder jammer, maar dit is uiteraard de beste beslissing.”

Ook later op het jaar zal geen Ekiden georganiseerd worden. “Er is uitdrukkelijk beslist om de editie van 2020 te annuleren en niet uit te stellen”, valt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) in. “Wij kijken alvast vol enthousiasme uit naar de editie van 2021. De teams die reeds ingeschreven waren, krijgen hun inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. De medewerkers van Dienst Sport nemen zelf contact met hen op.”