1 jaar na de legionellacrisis in Evergem blikken slachtoffers terug: “Ik denk nog steeds dat het elk moment terug kan komen”

Evergem

We zitten nog steeds volop in de coronacrisis en voor de slachtoffers die vorig jaar ziek werden door de legionellabesmetting in Evergem komen veel situaties al te bekend voor. Toen werden 32 mensen besmet en twee personen lieten het leven. Patiënten die vorig jaar zwaar ziek werden, blikken vandaag terug en vragen zich af welke lessen we een jaar geleden getrokken hebben. “Net zoals toen gaan velen er nu ook te licht over.” Lees meer over een jaar na de legionellacrisis in dit dossier