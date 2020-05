“We hebben nog niets gehoord, het is onmenselijk”: 1 jaar na de legionellacrisis in Evergem wachten slachtoffers nog altijd op gerechtigheid

Evergem

Terwijl we volop in een nieuwe gezondheidscrisis zitten, wachten de slachtoffers van de legionellacrisis van vorig jaar nog steeds op duidelijkheid. Heel wat slachtoffers namen een advocaat onder de arm om zich burgerlijke partij te stellen tegen papierfabrikant Stora Enso die verantwoordelijk geacht wordt, maar sindsdien kregen ze bitter weinig nieuws. “We blijven volledig op onszelf aangewezen.” Lees meer over een jaar na de legionellacrisis in dit dossier