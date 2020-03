#warmevergem: platform om hulp te vragen en aan te bieden Joeri Seymortier

25 maart 2020

07u53 0 Evergem De gemeente Evergem lanceert het platform #warmevergem, voor inwoners uit Evergem die in deze coronacrisis hulp nodig hebben of hulp willen bieden.

“We starten in onze gemeente met ‘Warm Evergem’”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Het is een centrale plek op de gemeentelijke website waar mensen om hulp kunnen vragen of zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Enkele personeelsleden coördineren het platform en brengen de juiste mensen met elkaar in contact. Je laat via het platform aan ons weten waarmee je geholpen kan worden, of je stelt jezelf kandidaat als vrijwilliger.”

Vrijwilligers die zich opgeven, zijn via het gemeentebestuur verzekerd door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers. Registreren als vrijwilliger of hulp vragen kan via www.evergem.be/warm of op het nummer 09/216.05.00. Je vindt er ook alle warme initiatieven die er nu al in Evergem lopen. Je vindt er onder andere de boodschappendienst voor 70-plussers, de bib aan huis, een lijst met lokale horeca die afhaal- en bezorgmogelijkheden aanbieden, alles over tekeningen maken, mondmaskers maken, en foto’s van Evergem.

Op de webpagina vind je eveneens een burenkaartje om aan je raam te hangen. Je duidt op het kaartje aan of je hulp nodig hebt of biedt. Je laat je gegevens achter en op die manier kunnen buren met elkaar in contact komen.