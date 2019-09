‘Vergeten’ kaantjesworst is hét streekproduct van het Meetjesland “Het verhaal achter de worst is ons geheime wapen” Kristof Vereecke

18 september 2019

08u48 2 Evergem Kaantjesworst is volgens de lezers van Het Laatste Nieuws het beste streekproduct van het Meetjesland en de regio rond Deinze. Dankzij slagerij Johan & Inge kan de ‘vergeten’ worst nu beginnen aan zijn veroveringstocht van Vlaanderen. “Ons geheim? Het verhaal achter de worst! En uiteraard de onovertroffen smaak.”

“Dit is fantastisch nieuws.” De mededeling dat de Oosteeklose kaantjesworst verkozen is tot beste streekproduct van de regio Eeklo-Deinze kon op heel wat vreugde rekenen bij slagerij Johan & Inge uit Ertvelde en de Oosteeklose Orde van de Smoutpot. De erfgoedvereniging haalde het recept in 2011 van onder het stof met als doel de vergeten lokale culinaire tradities rond het varken opnieuw uit de vergetelheid te halen. Bij slagerij Johan & Inge deden ze de rest. Acht jaar later is het streekproduct blijkbaar populairder dan ooit.

Twee geheimen

Daar zijn twee geheimen voor volgens slager Johan. “Het grootste geheim is het verhaal dat dankzij de Orde van de Smoutpot nieuw leven kreeg. Kaantjesworst is genoemd naar de stukjes restvlees uit gesmolten varkensvet. Na de Tweede Wereldoorlog was het een echte delicatesse in het Meetjesland. Een gezin moest er het hele jaar van eten, dus mocht er niks verloren gaan. Alles moest verwerkt worden, ook de restjes. Als je de helft kaantjes in een worst draaide, had je dus maar de helft vlees nodig. Daarnaast is het ook een echte smaakbom. Naast kaantjes zitten er ook peper, zout en nootmuskaat in, wat zorgt voor een rijk product dat zowel warm als koud kan worden gegeten.”

Jaarmarkt

Komende dinsdag is het jaarmarkt in Ertvelde en slager Johan zal er samen met de Orde van de Smoutpot kaantjesworst verkopen. “Deze wedstrijd kan de populariteit van onze kaantjesworst alleen maar ten goede komen. Dankzij het artikel in de krant kregen we al klanten van buiten de regio over de vloer. Daar mogen er zeker nog een paar bij.” Of de kaantjesworst ook de oppergaai kan afschieten, is de hamvraag. “De concurrentie is stevig. Maar met de Orde van de Smoutpot hebben we een goede promotiemachine achter ons.” Niemand die er acht jaar geleden van durfde dromen dat de vergeten kaantjesworst de Vlaamse harten opnieuw zou veroveren.

Top 3

De kaantjesworst moest het in deze eerste stemronde opnemen tegen een hele reeks topproducten, met deze regionale top 3 als resultaat:

1. Kaantjesworst uit het Meetjesland

2. Gentse mosterd

3. Belgische paardenkoppraline

In de tweede stemfase van Hét Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Hét Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.