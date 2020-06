‘Rock voor Specials’ niet op festivalweide, wel in tv-special Joeri Seymortier

03 juni 2020

08u10 0 Evergem Het muziekfestival ‘Rock voor Specials’ in Evergem vindt dit jaar niet plaats op de festivalweide, maar er komt wel een tv-special.

Rock voor Specials is het jaarlijks muziekfestival voor mensen met een beperking, op de Dries in Doornzele bij Evergem. Normaal moesten ook dit jaar weer de grootste namen uit de rockwereld passeren, maar door de coronacrisis kan zo’n muziekfestival niet. “In plaats van allemaal samen op de festivalweide te staan, zullen we dit jaar Rock voor Specials elk vanuit ons kot meemaken”, klinkt het bij de organisatoren. “De voorbije 23 jaar waren het vooral de artiesten die voor ons optraden, maar nu kunnen we de rollen eindelijk eens omkeren. Wij zullen voor hen optreden en laten zien wat voor een talent we zelf ook in huis hebben. Het worden de mensen die normaal in het publiek staan die nu zelf een lied zullen zingen, een gedicht voordragen, een tekening maken of eens iets heel geks doen.”

Info: www.rockvoorspecials.be.