‘Pol De Tremmerie’ uit FC De Kampioenen op bezoek in De Cocon Rieme Joeri Seymortier

13 oktober 2020

16u51 4 Evergem De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van vrije basisschool De Cocon in Rieme bij Ertvelde hebben acteur Ben Rottiers op bezoek gehad. Hij is bekend als Pol De Tremmerie uit FC De Kampioenen.

Meester Dominique Lampo kon de acteur strikken. “We hebben de voorbije weken gewerkt rond het thema ‘Sport en spel, voel je goed in je vel’”, zegt meester Dominique. “Topsport was natuurlijk een item, maar ook amateursport werd belicht. Met een zijsprongetje naar FC De Kampioenen. Ben Rottiers, Pol uit FC De Kampioenen, kon gestrikt worden voor een interview en daar waren de leerlingen natuurlijk heel blij om. Ben vertelde over zijn eerste pasjes als toneelspeler, hoe hij filmacteur werd, en uiteindelijk bij FC De Kampioenen terechtkwam. Hij legde ook uit hoe bepaalde scènes opgenomen werden, wat de kracht van deze bijzondere verzameling acteurs is, en welke plannen zij hebben voor het najaar. Hoeft het gezegd dat iedereen laaiend enthousiast was?”