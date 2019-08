“Nood aan fietssuggestiestroken langs schoolpoort N456 Sleidinge” Joeri Seymortier

22 augustus 2019

16u29 6 Evergem Annie Goethals (CD&V) ijvert voor meer fietsveiligheid in de buurt van de lagere basisschool, op de N456 die dwars door het dorp van Sleidinge loopt.

De gemeente Evergem kan een samenwerking aangaan met de hogere overheid, en subsidies krijgen om schoolomgevingen veiliger te maken. “Op de gewestbaan (N456) die door Sleidingedorp en langs de lagere basisschool loopt, moeten fietssuggestiestroken komen”, zegt Annie Goethals. “Er zit veel verkeer op deze weg, en jonge fietsertjes moeten tussen dat drukke verkeer. Omdat er te weinig plaats is, zal op deze zone van de N456 nooit een fietspad kunnen komen. Fietssuggestiestroken langs beide kanten van de rijweg, is daar de enige optie om het iets veiliger te maken. Deze stroken brengen de fietser beter in beeld, zodat bestuurders beseffen dat ze ruimte moeten laten voor deze zwakke weggebruiker. Als we het fietsen willen stimuleren binnen onze gemeente Evergem, dan hebben wij als bestuur ook de taak om de infrastructuur aan te passen, zodat het veiliger is voor iedereen.”

Ook directeur Christine De Baets is vragende partij om dringend iets te doen voor een betere verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) engageert zich om het dossier voor te leggen aan het schepencollege en aan de wegbeheerder AWV.