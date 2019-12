“Niet alleen kinderen in fluo op fiets: iedereen warm maken om ‘gezien’ te worden!” Joeri Seymortier

20 december 2019

10u30 0 Evergem Gemeenteraadslid Annie Goethals (CD&V) uit Evergem vraagt de gemeente actie te ondernemen om alle leeftijdsgroepen te stimuleren om fluohesjes te dragen op de fiets.

De gemeente Evergem investeert in fluohesjes voor de schoolkinderen en zal ook volgend jaar 4.000 euro investeren. Maar volgens Annie Goethals moet de gemeente nog een stap verder gaan. “De focus op schoolkinderen is zeer goed, maar we moeten de actie als gemeente durven opentrekken”, zegt Annie Goethals. “We moeten als gemeente volop sensibiliseren, zodat elke leeftijdsgroep snapt dat je zeker in de donkere maanden niet zonder fluohesje op de fiets kan. Waarom organiseren we als gemeente geen infobeurs? We kunnen onze inwoners zo leren welke mogelijkheden bestaan om zichtbaar te zijn in het verkeer. Er is heel wat verlichting, fluomateriaal en aangepaste kledij beschikbaar. We moeten extra inzetten om in Evergem ‘graag gezien’ te worden. In alle betekenissen, dan wel”, klinkt het nog.