‘Kunst achter glas’ in Evergem: “Getroffen handelaars en getroffen kunstenaars samenbrengen” Joeri Seymortier

10 april 2020

08u28 1 Evergem Unizo Evergem zorgt voor kunstwerken in de etalages van de handelszaken, en brengt zo de getroffen werelden van de handelaars en de kunstenaars samen.

Fietsen en wandelen door de straten van Evergem, wordt iets leuker. Unizo Evergem werkt voor het project ‘Kunst achter glas’ samen met de vzw Kunstplatform Evergem. Tot het einde van de lockdownmaatregelen zal je kunstwerken zien in de etalages van handelszaken in Evergem. “Zo willen we twee getroffen werelden samenbrengen”, zegt Unizo-voorzitter Stefaan De Beule. “De handelaar stelt zijn ‘stille etalage’ ter beschikking van de kunstenaar, waarna de kunst door de voorbijganger kan bekeken worden van op het voetpad. Op amper twee dagen tijd werden ongeveer 55 handelszaken in contact gebracht met een kunstenaar, die dan volgens de regels van ‘social distance’ afspreken om de installatie te laten gebeuren.”

Op de Facebookpagina ‘Kunst achter glas’ vind je een plannetje en alle info. Vanaf zaterdag 11 april kan iedereen al wandelend of fietsend het kunsttraject ontdekken.