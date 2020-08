‘Fietsmama’ Annie Goethals wil iedereen veilig op de fiets terug naar school Joeri Seymortier

25 augustus 2020

09u58 7 Evergem Annie Goethals, het CD&V-gemeenteraadslid dat in Evergem al jaren pleit voor veilig fietsverkeer, heeft een nieuwe affiche ontworpen om de start van het schooljaar veilig te laten verlopen.

Binnen een week gaat iedereen weer naar school en dat zal ook in Evergem een pak extra drukte op de weg met zich meebrengen. “Tijdens de lockdown hebben meer mensen dan ooit de fiets ontdekt”, zegt ‘fietsmama’ Annie Goethals. “Hopelijk blijven we vaker voor de fiets kiezen. Het is belangrijk het schooltraject met de kinderen deze week al eens in de praktijk te oefenen. Ik heb een affiche ontworpen waarop de belangrijkste punten staan en zo ouders en kinderen te helpen zich veilig te verplaatsen naar school. De affiche is zo opgemaakt dat de kleinste fietsers de juist afbeeldingen moeten zoeken die bij hetzelfde gekleurde tekstvakje horen. Het is een educatief momentje om de verschillende tekstvakken en afbeeldingen bij elkaar te zoeken. Spelenderwijs ervoor zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen. Staat de fiets in orde? Werken de remmen nog? Voldoet de verlichting? Zijn de banden voldoende opgepompt? Allemaal taakjes die nu kunnen gecontroleerd worden om veilig naar school te gaan.”

De affiche is gratis en kan besteld worden via anniegoethals@icloud.com.