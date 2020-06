Exclusief voor abonnees Even fout als Leopold II: ook deze controversiële figuren kom je nog tegen langs Vlaamse pleinen en wegen Regioredactie

19 juni 2020

17u00 8 Vandaag staan de verschillende Leopold II-beelden in Vlaanderen overal ter discussie. Op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Gent, werden ze reeds weggehaald en in Oostende wordt er gesproken over een ‘tegenbeeld’. Elders in ons land staan nog verschillende andere monumenten van controversiële figuren. Wij trokken de straat op, op zoek naar de mogelijke volgende doelwitten van de moderne beeldenstormers.

Cyriel Verschaeve

Beginnen doen we met de in Ardooie geboren Alveringse priester Cyriel Verschaeve (1874-1949). De man genoot bekendheid als auteur en dichter, maar had daarnaast ook een donkere kant. Bij het begin van de bezetting in 1940 schaarde hij zich enthousiast achter het nazisme. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie riep hij tijdens door de nazi’s gesponsorde massabijeenkomsten jongeren op “het goddeloze bolsjewisme te gaan bestrijden”. Dit leidde ertoe dat duizenden Vlamingen zich in dienst van het Derde Rijk stelden.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen