Zwerfkattenbeleid wordt voorgezet Toon Verheijen

10 oktober 2019

23u23 0 Essen De gemeente heeft beslist om het zwerfkattenbeleid dat in 2017 werd opgestart onverminderd verder te zetten. Sinds de invoering is de problematiek rond zwerfkatten sterk gedaald.

Zwerfkatten zijn in heel wat Vlaamse gemeente een probleem (geweest) en dat is vooral het gevolg van kittens die gedumpt worden. Kittens die niet gesteriliseerd zijn, kunnen binnen de zestien maanden voor niet minder dan 36 nakomelingen zorgen. “Dat zorgde in het verleden toch wel op verschillende plaatsen voor overlast en niet alleen voor de buurt, maar ook voor de katten zelf omdat het verwilderde dieren werden”, zegt schepen van Dierenwelzijn Helmut Jaspers (sp.a). “We hebben dat in 2017 aangepakt op een diervriendelijke wijze. Als er een probleem gemeld wordt, geven we dat meteen door aan een vrijwilligster die de katten met een vangbak probeert te vangen. Een dierenarts die aangesteld is door de gemeente, maakt de katten dan onvruchtbaar. Ze worden dan ineens behandeld tegen vlooien, luizen, wormen en oormijt. Ze krijgen ook antibiotica, een pijnstiller en een oorknip om aan te duiden dat ze onvruchtbaar zijn. Daarna zetten we ze terug uit op de plaats waar ze gevangen zijn zodat ze in hun eigen territorium blijven en dat het gebied niet wordt ingepalmd door andere wilde katten. Dat uitzetten gebeurt alleen als de katten nog in goede gezondheid zijn. Als dat niet het geval is, verlossen we de dieren uit hun lijden en laten we ze euthanaseren.”

Sinds 2017 heeft de gemeente 47 kattinnen laten steriliseren en 44 katers laten castreren. Zeven dieren werden geëuthanaseerd. Daarnaast werden ook nog eens 85 kittens naar het dierenasiel Canina gebracht voor een nieuwe thuis. Omdat het systeem werkt, heeft de gemeente beslist om het contract met Dierenartsen Noord opnieuw te verlengen.