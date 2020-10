Zorgboerderij Stal Moleneind wil gespecialiseerde koets aankopen voor mensen in een rolstoel: “Crowdfunding loopt als een trein, maar alle steun is welkom” Toon Verheijen

30 september 2020

16u34 21 Essen Zorgboerderij- en paardenpension Stal Moleneind in Essen heeft in samenwerking met G-Sport Vlaanderen een crowdfunding opgestart om een speciale koets aan te kunnen kopen. Daarmee zouden ze ook mensen in een rolstoel kunnen laten genieten in een kar. “De crowdfunding loopt nog zo’n 90 dagen, maar we hebben het bedrag al bij elkaar. Maar extra centen zijn welkom, want dan kunnen we onze kar nog wat upgraden met bijvoorbeeld een huif.”

Benjamin en Elien Van Eekelen startten nadat hun grootvader was gestopt met de veeboerderij een paardenpension aan de Bergsebaan en eind vorig jaar begonnen ze zelfs met een zorgboerderij, mede onder impuls van hun vriendin Hanne Kerstens. Zij werkt in de Kade in Kalmthout waar mensen met een meervoudige beperking verblijven. “Heel veel plaatsen waar die mensen terechtkunnen zijn er niet in de regio, dus het leek ons wel een mooi plan”, vertellen Elien en Hanne. “Ze komen hier ofwel om echt mee de handen uit de mouwen te steken – op hun tempo en naar hun mogelijkheden uiteraard – en ze mogen uiteraard ook knuffelen. Het is echt mooi om te zien hoe onze gasten daarvan genieten.” Hanne ziet als begeleidster sommige mensen ook echt veranderen. “Bij ons verblijft iemand waarmee je nauwelijks kan communiceren en die heel hard nijpt. Maar als ze hier komt, dan is ze enorm zacht met die paarden. Mooi om te zien.”

Zo’n koets kost al snel zo’n 10.000 euro. G-Sport Vlaanderen betaalt 60 procent van de kostprijs en wij 40 procent. We hebben het bedrag al bij elkaar, maar als we nog wat extra centen kunnen verzamelen, dan kunnen we de kar nog wat ‘upgraden’. Zo denken we aaneen huif. Geen overbodige luxe met ons Belgisch weer Elien en Hanne

Koets

Om de gasten nog wat meer te verwennen, droomden de initiatiefnemers van de zorgboerderij ervan om een gespecialiseerde koets aan te kopen om hen het gevoel van de paardensport te kunnen laten beleven. Maar daar is een speciale koets voor nodig. Eentje die aan de achterkant helemaal verlaagd kan worden en zo vlot te gebruiken is voor mensen in een rolstoel. “Zo’n koets kost al snel 10.000 euro, maar dankzij G-Sport Vlaanderen konden we meedoen aan een crowdfunding. Zij betalen 60 procent van de kostprijs en wij 40 procent. We zijn er heel recent mee gestart en hebben nu al het bedrag bij elkaar dat we moeten hebben. Maar als we nog wat extra centen kunnen verzamelen, dan kunnen we de kar nog wat ‘upgraden’. Zo denken we bijvoorbeeld aan een huif. Dat is geen overbodige luxe met ons Belgisch weer (lachen).” Een aangepaste menwagen voor rolstoelgebruikers is lager bij de grond, stabiel en gemakkelijk in en uit te rijden via een oprijplaat. De G-menner zit in de wagen in de eigen vertrouwde rolstoel met ernaast een begeleider die als het nodig is kan afremmen met een voetrem of kan bijsturen met een extra paar teugels. De menwagen is perfect toegankelijk. Daardoor kunnen G-sporters die niet durven of kunnen paardrijden vlot zelf een paard mennen.

Blacky

Blacky, de pony die voor Het Laatste Nieuws fotomodel wil spelen, wordt tijdens ons gesprek ingespannen. Hij is wat zenuwachtig en dat laat hij af en toe merken door eens met zijn benen te stampen. Eens ingespannen wil hij meteen vertrekken. “Blacky is een ideale pony, hoor”, vertellen Hanne en Elien. “Hij wordt graag geknuffeld, maar is ook perfect geschikt om de koets te trekken. Alles samen hebben we een vijftal paarden voor de zorgboerderij staan en nog wat dieren zoals schapen en konijnen. Voorlopig zijn het vooral de mensen van De Kade die hier komen, maar ook Kristus Koning is al geweest. We moeten nog bekend worden. Eigenlijk hadden we nu volop moeten draaien, maar corona heeft ook ons parten gespeeld. Maar we geloven erin en hopen veel mensen gelukkig te kunnen maken.”

Alle info kan je hier vinden.