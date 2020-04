Woning van Chantal werd onbewoonbaar verklaard: “In mijn kot blijven? Graag, maar dan wel eerst een nieuw kot vinden” Toon Verheijen

08 april 2020

13u48 3 Essen Chantal Vervoort uit Essen zit al sinds midden maart zonder echte woning. Tijdens haar verblijf als begeleidster van een groep mensen met een beperking in Lanzarote, werd haar woning onbewoonbaar verklaard. Door de coronacrisis is het aartsmoeilijk om een oplossing te vinden en botst ze op de ene na de andere muur. “Om zot van te worden.”

Chantal Vervoort trok begin maart als begeleidster mee met een groep mensen met een beperking naar Lanzarote. Toen ze midden maart terug naar België kwam, gelukkig net op tijd voor het uitbreken van de coronacrisis, bleek tot haar verbazing dat haar (huur)woning onbewoonbaar verklaard was. “Ik geef toe, helemaal verbazen deed het me niet, want uiteindelijk zat het er vroeg of laat wel aan te komen want er zijn wel wat gebreken”, aldus Chantal Vervoort. “Maar daar stond ik dan wel plots. Al mijn spullen staan er, maar eigenlijk mag er ik niet meer zijn. Door de coronacrisis is het ook niet meteen gemakkelijk om nog iemand te vinden die alles wil verhuizen.”

Grens

Bovendien, verhuizen is voor Chantal blijkbaar ook niet evident. Ze verblijft nu in een heel kleine studio van vrienden om toch maar een dak boven haar hoofd te hebben. Haar dochter Kiara verblijft bij haar vriend. “De enige oplossing die de gemeente had was een ruimte in Huize Calmeyn”, zegt Chantal. “Ik bedoel dat niet verkeerd, maar om midden in deze periode naar een pand te trekken waarbij sommige ruimtes gemeenschappelijk zijn lijkt me toch ook niet ideaal. Ik heb zelf wel wat huurwoningen op het oog, maar de verhuurders ontvangen nu liever geen bezoek. Ik zou ook net over de grens in een bungalowpark iets kunnen huren, maar ik mag dan weer de grens niet over.”

Oplossing?

De hele zaak van haar woning die onbewoonbaar is verklaard is hangende voor het vredegerecht, maar daar kreeg ze dan weer te horen dat de zaak zeker niet voor begin mei behandeld zal worden. “Ik zit echt met de handen in het haar”, zucht Chantal. “En ik begrijp het allemaal wel he. De gemeente kan ook niet meer dan er momenteel in haar mogelijkheid is. De verhuurders van woningen begrijp ik ook dat ze geen huisbezoeken willen nu. Ik ben ook de laatste om een sociale woning te eisen, want daar zullen ook wel wachtlijsten zijn. Ik word er echt zot van want nergens lijkt er iemand te zijn die me kan verder helpen.”