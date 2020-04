Werken fietsostrade nog deze vakantie afgerond Toon Verheijen

06 april 2020

Een aannemer legt nog deze paasvakantie de laatste hand aan de aanleg van de fietsostrade langs de Paviljoenweg en de Kalmthoutstesteenweg. Tijdens deze werken moeten er producten uitharden waardoor er niet over het pad gefietst of gewandeld mag worden. De aannemer is met grote machines aan het werk. Daarom is het uit veiligheidsoverwegingen verboden om het deel van de fietsostrade te gebruiken. De werken omvatten het plaatsen van de toplaag in asfalt, het aanbrengen van wegmarkeringen, enkele herstellingen en het inzaaien van de bermen. Fluvius plaatst op een later tijdstip de verlichting. De fietsostrade is dus nog eventjes onverlicht.