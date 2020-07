Wereldbekende Kerstbierfestival in Essen stelt voorverkoop uit tot ten vroegste oktober: “Het zal sowieso géén normaal festival worden” Toon Verheijen

01 juli 2020

18u16 1 Essen Het is al jarenlang een traditie om de voorverkoop voor het jaarlijkse en stilaan wereldbekende Kerstbierenfestival – dat letterlijke bezoekers van over héél de wereld aantrekt – op 1 juli te starten. De datum wordt dit jaar verschoven naar oktober. “Het zal sowieso géén gewoon festival worden”, zegt Gunter Mertens van O.B.E.R.

Het Kerstbierenfestival in december trekt al jaren heel wat bezoekers vanuit heel de wereld naar het uiterste noorden van ons land om er de lekkerste (kerst)bieren te proeven. “Aanvankelijk dacht iedereen dat het ‘Wuhan-griepje’ wel zou overwaaien, maar nu weten we allemaal dat het niet meteen het geval was/is”, zegt Gunter Mertens. “Er volgden een hele reeks maatregelen die er ook voor zorgden dat we niets van wat we in gedachten hadden, konden organiseren. Met alle begrip, want alleen konden we in ons land het aantal zieken en doden kan beperken. Niemand verliest graag zijn dierbaren door ze zelf te besmetten.”

Alternatieven

O.B.E.R. ging echter op zoek naar alternatieven om er toch een beetje de biersfeer in te houden. Tijdens de lockdown werd er elke dag een recensie van een bier op de facebookpagina gepost, werden er online proeverijen georganiseerd en werden bierinitiatieven uit de regio gepromoot.

“Ondertussen trekt het gewone leven zich stilaan wel op gang, maar iedereen beseft dat we er niet vanuit kunnen gaan dat de 26ste editie van ons Kerstbierfestival geen gewone editie zal zijn. We weten zelfs niet of het überhaupt wel kan doorgaan. Daarom hebben we beslist om de voorverkoop die traditioneel op 1 juli start al zeker op tot oktober. We hopen tegen dan meer zicht te hebben op de evolutie van de omstandigheden die het virus met zich meebrengt. Momenteel lijkt ons een internationaal feest met 900 feestende en drinkende mensen per dag alvast geen optie, maar we bekijken wat er wel mogelijk is. Ook bierbestellingen, waar we normaal gezien nu al mee gestart zouden zijn, zetten we on hold tot er meer zicht is op de mogelijkheden voor december.”