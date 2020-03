Wat als... we enkele meters Nederlands grondgebied innemen Toon Verheijen

25 maart 2020

En Twitteraar verspreidde eerder deze week deze foto over de controles die de Belgische politie invoerde in de grensstreek. Op deze foto is het kruispunt te zien van de Essenseweg (NL) die overgaat in de Nieuwstraat in Essen met de Grensstraat als zijstraat. De blokkade staat voor het kruispunt met de Grensstraat - en dus inderdaad nog op grondgebied Nederland - omdat je anders strikt gezien twee grensposten moet opstellen. Een op de effectieve grens van België en Nederland op de as Essenseweg-Nieuwstraat maar ook eentje in de Grensstraat omdat daar helemaal in het begin de grens pal over de straat loopt. Maar laat ons vooral duidelijk zijn: laat ons gewoon ons gezond verstand gebruiken.