Warme William wil jongeren met psychische problemen bijstaan en trekt heel het jaar door Essen Toon Verheijen

06 januari 2020

16u47 1 Essen V anaf deze maand zal de ‘Warme Williambank’ in alle Essense secundaire scholen een week op de speelplaats staan. Daarna gaat de bank op tournee in Essen om het taboe rond psychische problemen bij jongeren te doorbreken.

De gemeente Essen is genomineerd als Warme Gemeente en organiseert daarom heel wat acties om te focussen op het psychisch welzijn van kinderen en jongeren. Zo hadden verschillende handelaren warme spreuken op de ramen laten schilderen en werden er bonnen verdeeld aan verenigingen waarmee ze mensen trakteerden op een,nieuwe ervaring. “En nu lanceren we Warme William”, zegt Martine Jongenelen van de dienst Zorg. “De mascotte Warme William is een grote, blauwe beer. Hij zit op een bank en is ervoor iedereen die ergens mee zit. De bank nodigt uit om met elkaar te praten over leuke, maar ook moeilijke onderwerpen. Zo kan iemand een Warme William voor iemand anders zijn door te luisteren naar diens problemen.”

Reis door de gemeente

De bank reist het komende jaar door de gemeente. Eerst op de speelplaatsen van de verschillende secundaire scholen. Zo kunnen leerlingen kennismaken met Warme William en wordt de boodschap om meer naar elkaar te luisteren doorgegeven. “Met de lancering krijgen alle scholieren van het secundair een complimentenbandje en een kaartje. Zij worden uitgedaagd om iemand anders eens een onverwacht complimentje te geven. Bijna 1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Het is belangrijk dat deze jongeren weten dat er iemand is waarmee ze écht kunnen praten of die echt naar hen luistert.”