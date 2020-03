Waar kan je eten afhalen? En welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar u terechtkunt in Essen

Toon Verheijen

26 maart 2020

17u21 0 Essen Door de verplichte sluiting tot zeker begin april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Esse, onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar toon.verheijen@dpgmedia.be. Wij proberen deze lijst aan te vullen en te vernieuwen.

Den Bompa in de Nieuwstraat: afhaalmenu voor 10 tot 12 euro. “Ook wij willen onze klanten niet in de kou laten staan en jullie tegemoetkomen met afhaalgerechten op vrijdag, zaterdag en zondag”, vertellen Jaak en Magda. “Enkel op bestelling en afhalen tussen 12 en 18 uur. Gerechten van 10 euro: videé met frites of kroketjes en slaatje, stoofvlees met frites of kroketjes en slaatje, witloof met hesp,kaassaus en puree of kippenbil op bompa’s wijze met frites of kroketjes. Gerechten van 12 euro: visvideé met frites of kroketjes en slaatje. Daarnaast is er ook tomatensoep met balletjes of champignonroomsoep: 5 euro voor een liter, maar dan moet je wel zelf de pot meebrengen.” Reserveren op 03/334.80.74.

O Sole Mio in de Molenstraat: enkel afhalen. Elke dag iets anders in de kijker: https://www.facebook.com/O-sole-mio-Essen-596532717095331/

Step2 in de Stationsstraat : https://www.facebook.com/Step2-812066949169723/