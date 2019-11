Vuurwerk afsteken op Nieuwjaar? Alleen als je vergunning hebt én het geluidsarm is Toon Verheijen

27 november 2019

13u44 4 Essen Inwoners van Kalmthout, Essen en Wuustwezel mogen met oudjaar enkel nog geluidsarm vuurwerk afsteken én ze moeten een vergunning aanvragen. Wie zich niet aan de regels houdt én betrapt kan worden, riskeert een GAS-boete van 350 euro.

Het was het politiecollege van de politiezone Grens die de beslissing nam om voor de drie gemeenten eenzelfde reglement rond vuurwerkgebruik goed te keuren. De politiezone volgt daarmee de richtlijnen uit het nieuwe Vlaamse decreet op vuurwerk. “Dat nieuw reglement verbiedt het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Enkel voor vuurwerk kan een gemeente een uitzondering maken”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) van Kalmthout. “Wie vuurwerk wil afsteken in Essen, Kalmthout of Wuustwezel moet daar altijd toestemming voor vragen. Tijdens het jaar zal die toestemming er eventueel komen als een professionele firma het geluidsarm vuurwerk verzorgt. Daarnaast kan vuurwerk met oudjaar enkel met toestemming van de burgemeester én moet het gaan om geluidsarm vuurwerk, mag het enkel tussen middernacht en 0.30 uur afgestoken worden én niet in bosrijke omgeving. De nieuwe regels worden door de gemeente Kalmthout ook in het GAS-reglement opgenomen.”

Aanvragen

De drie gemeenten nemen de beslissing niet zomaar. “Vuurwerk gebruiken houdt altijd risico’s in. Er is ook de geluidsoverlast voor mens en dier. Elk jaar opnieuw krijgen de hulpdiensten massaal veel oproepen voor ontsnapte paarden of honden.” Vergunningen per gemeente kunnen tot 20 december aangevraagd worden.