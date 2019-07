Voorverkoop Kerstbierfestival start om middernacht: vorig jaar was zaterdag op enkele uren uitverkocht Toon Verheijen

31 juli 2019

Het zijn spannende uren voor de organisatoren van het Kerstbierfestival in Essen. Het festival is aan de 25ste editie toe en weet jaar na jaar bezoekers van over héél de wereld naar Essen te lokken voor het betere donkere bier. De voorverkoop voor het evement start woensdagnacht om middernacht. “Deze nacht om 0:00 gaat de ticketverkoop van start. De link naar het event is al beschikbaar en zou automatisch geactiveerd moeten worden. Momenteel staat er dat de ticketverkoop is gestopt, maar dat zou dus na wat refreshen om middernacht in orde moeten zijn”, klinkt het bij de organisatie.

Het Kerstbierfestival in Essen lokt jaarlijks zo’n 2.500 bierliefhebbers vanuit de hele wereld (zo’n dertig landen). Dit jaar vindt het festival plaats op 14 en 15 december. “In totaal zullen we u weer een lijst van om en bij de 200 bieren presenteren, waarvan een twintigtal van het vat en één warm geserveerde gluhkriek. Sinds een aantal jaren zijn er ook veel winterbieren die op houten vaten zijn gerijpt.”

http://www.kerstbierfestival.be/tickets.htm