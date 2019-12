Voortaan ook opleiding industriële wetenschappen in Essen dankzij educatief centrum Robotland: “Unieke samenwerking tussen privé en onderwijs” Sander Bral

07 december 2019

19u24 0 Essen Geïnteresseerden konden dit weekend voor een allereerste keer gaan piepen in de gerestaureerde douaneloods van Essen. De reusachtige loods staat al leeg sinds de jaren zeventig en krijgt vanaf september 2020 een nieuwe invulling: Robotland, ‘het Technopolis van de Noorderkempen’. “Dankzij de nieuwste technologieën in Robotland kunnen we voor het eerst een opleiding industriële wetenschappen uit de grond stampen in Essen.”

De laatste douane-activiteiten in de loods aan de Nieuwmoersesteenweg dateren al van ruim veertig jaar geleden, nadien werd het een beschermd monument dat de voorbije jaren vooral stond te verkrotten en waar niks meer gebeurde. Afgelopen mei kwam het nieuws dat de ingenieurs van het Essense bedrijf AVT in zee gingen met het Don Bosco-Mariaberginstituut en het Sint-Jozefinstituut. De loods werd gerestaureerd voor het nieuwe technologische educatieve centrum Robotland en de technische leerlingen konden er aangepaste praktijklessen gaan volgen in workshops met de nieuwste technologieën.

Stap verder

“Intussen hebben we al een gigantische stap verder gezet in dat project”, zegt Kris Peeters, afgevaardigd bestuurder van scholengroep KOBA Noorderkempen. “Dankzij Robotland kunnen onze middelbare scholen niet enkel gespecialiseerde praktijklessen aanbieden maar is het zelf mogelijk om een volledig nieuwe opleiding industriële wetenschappen op te richten, die vanaf september 2020 van start gaat, samen met de opening van Robotland.”

Technische jobs

“We zijn zeer blij dat we de faciliteiten, die onbetaalbaar zijn voor het onderwijs, kunnen gebruiken om deze nieuwe opleiding op te richten”, gaat Peeters verder. “Industriële wetenschappen bereidt jongeren voor op ingenieursstudies aan universiteiten en hogescholen en het is daarmee de beste opstap naar de jobs van de toekomst. Broodnodige jobs, want de industrie rondom Essen, zowel aan de Belgische als de Nederlandse kant van de grens, kampt al jaren met een tekort aan goed opgeleid technisch personeel.”

Dynamiek

“Het is die soort dynamiek dat we met Robotland proberen veroorzaken”, neemt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) over. “Deze unieke samenwerking tussen privé en onderwijs kunnen wij enkel maar toejuichen. Hoe ruimer ons aanbod in studierichtingen, hoe meer troeven we handen hebben als onderwijsgemeente.”

Vliegsimulator

Robotland kan de meest innovatieve technologieën aanbieden aan de scholieren zoals virtuele lasmachines en 3D-printers en -scanners maar ook een vliegsimulator en robottoepassingen.

“Daarnaast wordt Robotland uiteraard ook een educatief centrum voor alle leeftijden waar bezoekers op een speelse en leerrijke manier kennis kunnen maken met de nieuwste technologieën”, gaat Van Tichelt verder. “In de week vooral op schoolkinderen gericht en in het weekend op families. Op één jaar tijd wil Robotland zo’n tachtigduizend bezoekers ontvangen waarvan tienduizend schoolkinderen.”

Draagvlak

Voor de renovatie van de loods kon er beroep gedaan worden op zowel provinciale, Vlaamse als Europese subsidies. Oppositiepartij N-VA/PLE gaf eerder al aan niet tegen Robotland te zijn, maar had de loods liever ter beschikking gesteld aan de lokale verenigingen. “We hebben de oppositie duidelijk gemaakt dat er nieuwe infrastructuur voor het verenigingsleven komt deze legislatuur, zoals opgenomen in het beleidsplan”, verzekert de burgemeester. “Ze hebben intussen ook vrede genomen met Robotland. Het feit dat Robotland nu in zee gaat met ons onderwijs, zorgt voor een gigantisch draagvlak.”