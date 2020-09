Voor de wet trouwen kan nu ook in de tuin van de Oude Pastorij of op het Heuvelplein Toon Verheijen

08u39 0 Essen Koppels die willen trouwen in Essen, kunnen dat voortaan ook in openlucht. De gemeente laat nu toe om te trouwen op het Heuvelplein of in de tuin van de Oude Pastorij. Dat gebeurde na een vraag van Dirk Smout van N-VA/PLE

“Ik kreeg onlangs de vraag van iemand die gaat trouwen of dat in openlucht kan”, zegt oppositieraadslid Dirk Smout (N-VA/PLE). “Ik nam zelf contact op met schepen Brigitte Quick en toen bleek na wat opzoekingswerk dat trouwen enkel in het gemeentehuis – of de tuin aan het gemeentehuis - kan en mag tenzij er door de gemeenteraad nog andere plaatsen zijn aangeduid.”

Regels

Dirk Smout diende daarop een voorstel in om het Heuvelplein en de tuin van de Oude Pastorij als trouwplaats aan te duiden. “Die liggen nog op korte afstand van het gemeentehuis zodat de schepen en de ambtenaar geen onoverbrugbare afstanden moeten afleggen. Uiteraard moeten de coronaregels nog altijd wel gevolgd worden, maar buiten is het toch iets soepeler als binnen.”De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel en de voorwaarden worden nu verder uitgewerkt. Mogelijk zal er binnenkort ook op zaterdagnamiddag getrouwd kunnen worden om enkele uitgestelde trouwen in te kunnen halen.