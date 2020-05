Volkshuis wordt ook ruimte voor studenten om te blokken Toon Verheijen

25 mei 2020

09u07 0 Essen Drie studentes uit Essen gaan in het Volskhuis een studieruimte inrichten. Zij doen dat op eigen initiatief. Eerder besliste het gemeentebestuur om ook al de ruimte boven de bibliotheek open te stellen op vraag van onder meer oppositiepartij N-VA/PLE en de jongeren van CD&V.

Voor studenten breken de examenperiodes aan en dan is studeren in alle rust een belangrijk iets. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd en vele kotstudenten mogen/kunnen ook nog niet terug naar hun kot. Marijke Goosen, Femke Van Wezel en Elke Goosen willen studenten graag helpen. “De gemeente richt zoals elk jaar studieruimtes in, maar ook wij willen ons steentje bijdragen” zeggen de drie initiatiefneemsters. “We hebben van vzw Het Volkshuis en sp.a-JijMaaktEssen de toelating gekregen om de grote zaal te mogen gebruiken in het Volkshuis. Studenten zijn er vanaf zaterdag 30 mei tot 5 juli welkom tussen 9 en 18 uur. Er zijn twintig studieplaatsen voorzien.”

Reserveren

Er wordt nog gewerkt aan een reservatiesysteem. Er zal ook gezorgd worden voor water, koffie en thee en voor een gezond tussendoortje. Er is ook wifi. Reserveren kan via essenstudententhuis@gmail.com.

Ook de ruimte boven de bibliotheek wordt weer coronaproof ingericht. Dat was onder meer een vraag van de jongeren van CD&V en van oppositiepartij N-VA/PLE. Zij dachten ook aan De Heuvelhal, de Hemelrijkhal, zaal Rex en Gemeenschapscentrum Wildert.