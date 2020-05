Verrassingspakket voor elk ‘buitengewoon’ kind Toon Verheijen

17 mei 2020

08u13 0 Essen De gemeente Essen organiseert elk jaar samen met een hele groep vrijwilligers de ‘dag van het buitengewone kind’. Een dag waarop ze kinderen met een beperking zorgeloos proberen te laten genieten. Corona gooide dit jaar roet in het eten, maar het ‘buitengewone team’ wilde de kinderen toch niet vergeten en stelde een speciaal verrassingspakket samen.

“De uitnodigingen waren al verstuurd, vrijwilligers hadden zich al opgegeven. We hadden met ons Buitengewone team, alles al voorbereid en hadden er ontzettend veel zin in”, zegt schepen van G-beleid Brigitte Van Aert (CD&V). “Het thema was jungle. We hebben de kinderen een pakketje gegeven met daarin twee zakjes snoep, een uniek jungle diertje en een magneetsticker en een jungle Buff. Die laatste is gemaakt van een heel zachte stof en kan je dragen als muts, sjaal of zelfs als mondmasker. Het naaiteam van Niemandsland heeft de jungle Buff’s gemaakt en heel het buitengewone team heeft de pakketten samen gesteld en verdeeld.”