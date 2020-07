Vernieuwing voetpaden in Heikant start op 3 augustus Toon Verheijen

15 juli 2020

10u02 0 Essen Een aannemer start op maandag 3 augustus met wegenwerken in de Maststraat en de Leemstraat. De voetpaden worden vernieuwd en de parking voor de kleuterschool wordt een parkeerstrook én een voetpad.

De werken maken deel uit van plannen die twee jaar geleden al werden gemaakt. Toen bracht de gemeente samen met Igean de problematiek in de wijk Heikant in beeld. Vooral de voetpaden bleken op heel wat plaatsen in verouderde staat te zijn. Daarom werden in 2018 al de eerste werken uitgevoerd. Nu trekt de gemeente opnieuw zo’n 200.000 euro uit voor de volgende fase.

Veiliger

In de Heikantstraat wordt de parking aan de kleuterschool omgevormd tot een strook met langsparkeren en een veel breder gescheiden voetpad en een fietsenstalling. De parkeerplaatsen die hier verloren gaan, worden gecompenseerd aan het speelplein naast de parking van de supermarkt. Dit gedeelte zal afgewerkt zijn voor 1 september. Zo kan de eerste schooldag veilig verlopen. Hierna worden ook de verdere werkzones met voetpaden en parkeerstroken in de Maststraat en Leemstraat aangepakt.

Omleiding

Tijdens de werken is de zone afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers zullen over het voetpad de werken kunnen passeren. Fietsers moeten afstappen en over het voetpad wandelen. Tijdens de aanleg van de nieuwe voetpaden voorziet de gemeente een omleiding via Krinkelsbos. Het wordt voor een langere tijd niet mogelijk om te parkeren in de Maststraat en Leemstraat. De parking van de supermarkt blijft wel toegankelijk. Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, parkeren best in de omliggende straten.