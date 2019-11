Vernieuwde organisatie cyclocross Essen heeft grote vis beet: thuisrijder Zdenek Stybar aan de start Toon Verheijen

03 november 2019

18u34 3 Essen De kersverse organisatie van de Robotland Cyclocross maakte zaterdagavond een klein vreugdedansje. Niemand minder dan de Essense sportheld nummer 1 Zdenek Stybar (samen met Tom Meeusen uiteraard) zal immers op 7 december aan de start staan. “We hebben een tijdje moeten onderhandelen, maar we zijn blij dat Zdenek in zijn thuishaven wil starten en ons zo mee een extra boost geeft”, vertelt Robin Jacobs. En de komende dagen mogen er misschien nog een aantal ronkende namen toegevoegd worden.

Het voortbestaan van de veldcross in Essen hing eerder dit jaar aan een zijden draadje, maar dankzij enkele Essense ondernemers kreeg de cross weer een toekomst en konden de Molenheidevrienden hun hobby die ze al 53 jaar uitoefenden verder blijven zetten. De voorbije weken werden al wat mooie namen gelost die zeker aan de start zullen staan, maar sinds zaterdagavond mag er daar een héél mooie aan toegevoegd worden. Want niemand minder dan Zdenek Stybar zal op 7 december aan de start staan.

“Het hing al wel even in de lucht, maar het blijft toch altijd afwachten, want met een Pro Tour-team is het niet altijd gemakkelijk. Voorbereidingen, trainingen, stages, wedstrijden in het veld en op de weg. Het moet allemaal in elkaar passen. Uiteindelijk zal Zdenek ook maar een paar wedstrijden in het veld rijden en zijn we blij dat hij in ‘zijn’ Essen aan het seizoen in het veld begint. We hopen dat we daarmee toch nog wat extra supporters over de streep kunnen trekken. Hij heeft bovendien al een sterk seizoen gereden.”

Onderhandelingen

Zdenek Stybar dus. Eerder tekenden al Quinten Hermans, Tom Meeusen en Jim Aernouts. Net als wereldkampioen bij de beloften Tom Pidcock of Marianne Vos bij de vrouwen. “Maar we onderhandelen nog met een aantal grote namen zoals Eli Iserbyt. Dat zou ook nog mooi zijn. We proberen ook het veld bij de dames nog wat aan te vullen met mooie namen, maar dat verloopt moeizamer.”

Lokaal

De nieuwe organisatie is ook de weg van het lokale ingeslagen. De traditionele cateraar is verdwenen. “We zullen op het terrein negen foodtrucks hebben staan die allemaal uit Essen, Kalmthout of Wuustwezel komen”, zegt Robin Jacobs trots. “En het zand voor de zandbak is onze Tom Meeusen speciaal gaan uitkiezen bij Boden. We merken aan de voorverkoop ook dat de cross toch weer wat meer leeft dan voorheen. We hebben al zeshonderd kaarten verkocht, en dat is best veel voor een maand op voorhand. En we hebben ook al redelijk wat VIPS. Die formule slaat dus duidelijk ook aan. En vanaf de volgende dagen verwachten we dat de verkoop nog meer gaat stijgen, want dan pas verschijnen de affiches in het straatbeeld. En we starten dan ook met voorverkooppunten ook in Nederland. Leuk is ook dat we het afscheidnemen DJ-trio DJ Team Wol hebben kunnen strikken voor in de tent te spelen. Die trekken ook altijd wel wat volk. En dat beklemtoont nog eens onze doelstelling : de cross in Essen moet een echt Vlaams volksfeest worden.”

Meer info op de facebookpagina CX Essen : https://www.facebook.com/CXEssen/