Veldrijden in Essen gered: “We wilden ermee ophouden, maar dankzij enkele ondernemers kunnen we onze hobby blijven uitoefenen” Toon Verheijen

17 oktober 2019

12u08 1 Essen Er hingen maandenlang donkere wolken boven het veldrijden in Essen want de Molenheideheidevrienden wilden vooral door organisatorische redenen stoppen met de organisatie. Maar drie Essense ondernemers hebben de handen in elkaar geslagen en hebben al zeker voor de komende drie jaar de licentie bemachtigd om de cross in Essen te blijven organiseren. De Molenheidevrienden blijven wel instaan voor onder meer de opbouw en afbraak van het parcours. “We zijn blij dat we onze hobby kunnen verderzetten”, vertelt Rene Van Hooydonk (77)..

Meer dan een halve eeuw wordt in Essen een veldrit georganiseerd waarvan de laatste jaren rond de oude douaneloods aan Hemelrijk, maar even zag het er niet goed uit. Maar de redding kwam er dankzij Robin Jacobs van RJ Sports Marketing & Commercials, Luc Van Thillo van AVT en Robotland en ook voorzitter van voetbalclub Lierse SK en Ron van Nijnatten (SMS Metaal & Pompen Service). Drie mensen met een hart voor de sport die de veldcross niet wilden laten verdwijnen. “Een opluchting”, glimlacht René Van Hooydonck (77) van de Molenheidevrienden. Het was zijn vader die meer dan een halve eeuw geleden de cross in Essen opstartte. “Ik was er vanaf de eerste editie bij, maar de hele cross zelf organiseren werd allemaal wat te veel voor ons. Het zag er inderdaad niet goed uit, maar dankzij de drie ondernemers is er weer een toekomst. We zijn ook dolgelukkig dat ze ons gevraagd hebben om toch de opbouw en dergelijke te blijven doen. Het is ‘maar’ een hobby, maar wel eentje die we eigenlijk niet zouden kunnen missen.” Het parcours gaat wel wat veranderen, want er komst naast onder meer de balken, de trappen en de treinbilzen nog een vierde hindernis bij: een echte zandbak.

Ervaring

De drie ondernemers vinden het niet meer dan logisch dat de Molenheidevrienden betrokken blijven bij ‘hun’ cross. “Het zijn mannen met pakken ervaring op vlak van opbouwen van het parcours”, vertellen Robin Jacobs, Luc Van Thillo en Ron van Nijnatten. “Die kunnen we niet zomaar missen. Maar op veel andere vlakken zal de cross toch een nieuw elan krijgen. We willen vooral de lokale verenigingen, en bedrijven meer betrekken. Zo werken we niet meer samen met de tradtionele cateraar (Bevers, red), maar gaan we voor lokale handelaars met een foodtruck zodat meteen ook het aanbod veel gevarieerder zal zijn. Van de 150 vrijwilligers die we nodig hadden, zijn er 110 plaatsen ingevuld door Essenaren zelf. Bovendien breiden we het evenement ook een beetje uit, want op zondag organiseren we nog een familiedag op de site met onder meer een jeugdinitiatie, workshops rond technologie, springkastelen voor de kinderen en wat optredens. De hele infrastructuur staat er toch en dan kan je die beter optimaal benutten. Naar volgend jaar toe gaan we zelfs bekijken of er geen verenigingen zijn die op vrijdagavond al iets willen organiseren in de tent.”

Budget

De cross zal voortaan Robotland Cross heten, genoemd naar het technologisch doe-centrum dat Luc Van Thillo wil realiseren in de oude douaneloods die volop gerestaureerd wordt. De drie investeerders nemen voorlopig de kosten voor het organiseren van de cross, toch snel een bedrag tussen de 250.000 en 300.000 euro, zelf. Er is steun gevraagd aan de gemeente – die vroeger ook al investeerde in de BinckBank Tour en de BeNe Ladies Tour – maar voorlopig is er nog geen subsidie toegezegd. “Maar we hebben uiteindelijk ook al wel heel wat sponsors zoals Ethias, Van Oevelen, Heylen Vastgoed en Noordvlees Van Gool kunnen overtuigen. De onderhandelingen over de overname van de licentie waren niet altijd simpel, maar we willen het risico toch nemen. Het verdwijnen van de cross zou toch jammer zijn. Het is tenslotte ook een evenement dat zowel op vtm als op Eurosport NL zal uitgezonden worden.” De site Hemelrijk ligt letterlijk op een boogscheut van de grens met Nederland,. De nieuwe organisatie wil dan ook meer over de grens kijken en heeft al enkele Nederlandse renners en rensters, waaronder Marianne de Vos, kunnen strikken. “Hopelijk brengen die ook allemaal massaal veel supporters mee”, lachen de organisatoren.