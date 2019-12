Vandalen gooien vuurwerkbom tegen voordeur: gemeente laat overlastcamera plaatsen in probleemwijk Toon Verheijen

29 december 2019

19u06 48 Essen Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) laat maandag een overlastcamera plaatsen op Molenheide na een zwaar geval van vandalisme in de nacht van zaterdag op zondag. Enkele ‘jongeren’ hebben er een stevige vuurwerkbom gegooid tegen de voordeur van een woning. Volgens buurtbewoners gaat het al maanden de foute kant op. Er wordt zelfs een oproep gedaan om een buurtoverleg te eisen met de burgemeester en politie.

De omgeving van Molenheide en Molenakkerstraat wordt de voorbije weken en maanden al langer geplaagd door voornamelijk jongeren die voor de nodige overlast zorgen. Een fenomeen dat zich nog al voor heeft gedaan in dezelfde omgeving en het is bij de politie al gekend als een hotspot. Zaterdagavond schrokken Ben van Eijcken en zijn partner zich rot. Ze hoorden ’s avonds laat een wagen met gierende banden vertrekken en seconden later volgde een vrij hevige knal. Onbekenden hadden een vuurwerkbommetje tegen de voordeur gegooid. Het glas is helemaal gebarsten en ook de dorpelsteen liep schade op.

Maatregelen

Op sociale media wordt met de vinger gewezen naar een groep allochtone inwoners van Essen. Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) erkent dat er in de wijk in het recente verleden en vroeger al meermaals problemen zijn geweest. “Molenheide is dichtbevolkt met een mix aan bewoners waar in het verleden zeker al problemen zijn geweest”, aldus Van Tichelt (CD&V). “Daar waren inderdaad allochtone inwoners bij betrokken, maar net zo goed met autochtone jongeren. Momenteel vuurwerk afsteken is verboden en ook gewoon asociaal en ergerlijk. Er staan boetes op, maar de politie kan nu eenmaal niet overal zijn om daders te vatten. Vuurwerk gebruiken om schade te veroorzaken, zoals op Molenheide, is gewoonweg zwaar vandalisme. Daarom voert onze politie ook een onderzoek. We zullen opnieuw een camera plaatsen.”

Hotspot

De politiezone Grens heeft al een tijdje overlastcamera’s die het op verschillende plaatsen inzet zoals het Sportpark, de lokalen van de Chiro of de Statie. Plaatsen waar wel eens dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen of waar toch zeker sprake was van overlast. Die plaatsen staan al een tijdje geboekstaafd als ‘hotspot’. Ook Molenheide was er daar eentje van, maar de camera werd héél recent verplaatst naar de omgeving Heuvelhal omdat daar op oudjaar de grote fuif plaatsvindt. “Ik heb nu aan de politie gevraagd om vanaf maandag dan maar elders een camera weg te halen en die op Molenheide te plaatsen om daar de gemoederen niet nog meer te laten verhitten”, zegt Gaston Van Tichelt. “Want nogmaals: vandalisme plegen is een brug te ver. En dan maakt het niet uit of het met vuurwerk of een ander object is. We horen nu links en rechts de vraag al om op Molenheide permanent een camera te plaatsen. Daar kan ik natuurlijk niet alleen over beslissen. Dat zullen we samen met de politie en de buurt moeten bespreken.”

Verontrust

Er zou ook een anonieme brief rondgaan in de wijk die oproept om een buurtvergadering te plannen samen met de politie en de burgemeester. “Het is de laatste tijd redelijk erg hier in de wijk.”, zegt de initiatiefnemer van de brief die liever anoniem blijft uit angst voor represailles. “De hangjongeren zijn altijd al een probleem geweest. Maar nu de camera weg is, is het al anderhalve week oorlog hier met vuurwerk en klappers. Een van de buurtbewoners is een keer naar die groep gestapt en zijn voordeur heeft het zaterdagnacht moeten bekopen . DE camera komt terug, maar daar gaat het alleen niet mee opgelost zijn. Wij hebben zondag maar één maal de politie gezien en dit omdat we ze zelf gebeld hebben omdat we zelf twee jongeren hadden betrapt op afsteken van vuurwerk bij ons in de wijk. Ik heb een brief rondgestuurd in de wijk om zo mensen op de been te krijgen om hier iets aan te doen.”