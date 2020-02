Vandaal vernielt verkeersteller op Antwerpsesteenweg Toon Verheijen

11 februari 2020

17u57 0 Essen Een vandaal heeft maandagnacht een verkeersteller van de politiezone Grens volledig vernield. Het toestel stond opgesteld langs de Antwerpsesteenweg. De waarde bedraagt zo'n 4.500 euro.

Wie er achter de brutale vandalenstreek zit is niet duidelijk en al evenmin waarom het toestel is vernield. “Een verkeersteller wordt door de politie ingezet om bijvoorbeeld te meten hoeveel verkeer er door de straat komt, hoeveel zwaar verkeer of hoe snel ze rijden maar dan zonder dat er boetes uit volgen”, zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “We zetten dat toestel meestal in op vraag van gemeentebesturen om die bepaalden metingen uit te voeren. Dit was een vrij modern toestel met heel wat mogelijkheden. Waarom de vandaal of vandalen het toestellen hebben aangepakt, is ons ook een raadsel. Het is in elk geval zwaar beschadigd en niet meer te gebruiken."